হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে চট্টগ্রামে এনসিপির মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর আনন্দ প্রকাশ করতে চট্টগ্রামে মিষ্টি বিতরণ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নগরীর দুই নম্বর গেটের বিপ্লব উদ্যানে শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগরীর যুগ্ম সমন্বয়কারী মির সোয়াইব বলেন, ‘আমরা আনন্দিত। এটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বিজয়। এতে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে। পরিবার কিছুটা হলেও তৃপ্তি পাবে। ভবিষ্যতের শাসকদের জন্য এটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এনসিপি চায় যেন এই রায় শেষ নয়, বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।’

দলের যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির ভারপ্রাপ্ত সদস্যসচিব হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ বলেন, ‘এটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একক কোনো রায় নয়। ১৪ শ শহীদের রায়। ১৭ বছর ধরে চলা বিচারবহির্ভূত হত্যার রায়। এই রায়ে আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট। কিন্তু এটি যেন শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে। অতি দ্রুত পলাতক শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।

