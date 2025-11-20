নারীদের সুরক্ষায় ৫ প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

নারীদের সুরক্ষায় ৫ প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের
অনলাইন এবং অফলাইনে নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিএনপি পাঁচটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) তারেক রহমান তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এই বিষয়ে জানান।
তিনি ওই পোস্টে বলেন, এটা অনস্বীকার্য যে ডিজিটাল জগৎ এখন আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশে জড়িয়ে। আমাদের দৈনন্দিন রুটিন থেকে শুরু করে বিশ্বমঞ্চে বিভিন্ন জাতির অংশগ্রহণ পর্যন্ত। প্রযুক্তি যে গতিতে বিশ্ব এবং বাংলাদেশ উভয়কেই বদলে দিয়েছে, তা আমরা কেউই উপেক্ষা করতে পারি না। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী এবং আমি ভাবি, আমাদের বেড়ে ওঠা আর আজকের পৃথিবীতে আমাদের মেয়ের বেড়ে ওঠা কতটা আলাদা। অনেক বাবা-মা এবং উদ্বিগ্ন নাগরিকের মতো, আমরাও আশা এবং উদ্বেগ উভয়ই অনুভব করি। সুযোগ আগের চেয়ে অনেক বেশি, তবে হুমকিও বেশি।
তিনি আরও বলেন, যদি বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের মেয়ে, মা, বোন এবং সহকর্মীরা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। প্রতিদিন, অনেক নারী কেবল কথা বলার, কাজ করার, পড়াশোনা করার, অথবা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করার জন্য হয়রানি, ভয় দেখানো, ধমক দেওয়া এবং সহিংসতার মুখোমুখি হন। এটি সেই বাংলাদেশ নয় যার আমরা স্বপ্ন দেখি। এটি সেই ভবিষ্যৎ নয় যা আমাদের তরুণীদের প্রাপ্য।
তারেক রহমান বলেন, নারীদের অবশ্যই নিরাপদ বোধ করতে হবে। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় ক্ষেত্রেই, বাড়িতে এবং জনসমক্ষে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং তাদের পেশাগত যাত্রায়। এটি বাস্তবে রূপ দিতে, বিএনপি পাঁচটি জরুরি অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের কথা ভাবছে।
বিএনপি যে পাঁচটি বিষয়ের কথা ভাবছে
১. একটি জাতীয় অনলাইন সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে- যেখানে সাইবার বুলিং, হুমকি, ব্যক্তিগত তথ্য এবং ফাঁস হওয়া তথ্যের বিষয়ে অভিযোগ করতে নারীদের জন্য একটি দ্রুত, সহজ উপায়, যা ২৪/৭ হটলাইন, একটি অনলাইন পোর্টাল এবং দ্রুত এবং সম্মানের সঙ্গে কাজ করে এমন প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে।
২. জনজীবনে নারীদের জন্য সুরক্ষা প্রোটোকল— যেখানে সাংবাদিক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী বা সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে আক্রমণের সম্মুখীন হওয়া নারীরা স্পষ্ট জাতীয় নির্দেশিকা, দ্রুত আইনি ও ডিজিটাল সহায়তা এবং নিরাপদে অভিযোগ জানাতে পারবে। জনজীবনে অংশগ্রহণের জন্য কোনো নারীকে চুপ করিয়ে রাখা উচিত নয়।
৩. ডিজিটাল সুরক্ষা শিক্ষা— স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ওরিয়েন্টেশনের সময় ব্যবহারিক ডিজিটাল-নিরাপত্তা দক্ষতা শেখানো উচিত। প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা ‘নিরাপত্তা কেন্দ্রবিন্দু’ হিসেবে কাজ করেন এবং বার্ষিক সচেতনতামূলক প্রচারণা তরুণদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ডিজিটাল বিশ্বে নেভিগেট করতে সহায়তা করে।
৪. সহিংসতা ও হয়রানির বিরুদ্ধে শক্তিশালী সম্প্রদায়-স্তরের প্রতিক্রিয়া— কমিউনিটি হেল্প ডেস্ক, নিরাপদ পরিবহন রুট, উন্নত রাস্তার আলো এবং ট্রমা-সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়াশীলরা নারীদের জন্য দৈনন্দিন জীবনকে আরও নিরাপদ করে তুলতে পারে।
৫. নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণের জন্য দেশব্যাপী চাপ— নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, পরামর্শক নেটওয়ার্ক এবং স্কুল, অফিস ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অবদান রাখতে সক্ষম করতে পারে। যখন নারীরা এগিয়ে যায়, তখন সমগ্র জাতি তাদের সঙ্গে এগিয়ে যায়।
তারেক রহমান বলেন, আমাদের রাজনীতি, ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশি হিসেবে একটি সত্যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই যেখানে নারীরা নিরাপদ, সহযোগিতা প্রাপ্ত এবং ক্ষমতায়িত হবে। তাহলে সেটি হবে একটি অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ। আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি আমাদের কন্যাদের এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য, কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ বাস্তবে পরিণত করার জন্য।
