সেনাকুঞ্জের পথে খালেদা জিয়া

সেনাকুঞ্জের পথে খালেদা জিয়া
মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীর দিবস উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিকেল ৪টায় বাসা থেকে রওনা হয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
শায়রুল কবির জানান, খালেদা জিয়ার সঙ্গে রয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের মেডিকেল বোর্ড প্রধান অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার, মিসেস নাসরিন সাঈদ ইস্কান্দার এবং সৈয়দা শামিলা রহমান।
এছাড়া, বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যান্য সদস্যসহ সিনিয়র নেতারা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।
সশস্ত্র বাহিনীর দিবস উপলক্ষে মাননীয় উপদেষ্টা কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং মহাসচিবসহ দলের শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
