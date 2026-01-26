আমাদের রাজনীতি হবে দেশপ্রেম ও মানুষের কল্যাণে: হাবিব
এলাকার সন্তান হিসেবে মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও চাহিদা তিনি নিজের দুঃখ মনে করেন বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৯ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের রাজনীতি হবে দেশপ্রেম ও এলাকার মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর সবুজবাগের ৭৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিব বলেন, এলাকার মানুষের যে সমস্যা, সেই সমস্যার মধ্যে আমি প্রতিনিয়ত হেঁটে বেড়াই। ভাঙা রাস্তা, সংকীর্ণ পথ, ভরাট খাল সবই আমাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। আমরা শুধু আমাদের ন্যায়সম্মত অধিকার চাই।
তিনি আরও জানান, এলাকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বড় চাহিদা রয়েছে। এলাকার জন্য আরও হাই স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও, মাঠ ও ইনডোর আউটডোর খেলাধুলার সুযোগ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।
হাবিব প্রতিশ্রুতি দেন, আমি সকাল-বিকাল এলাকায় থাকবো। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবো। আমার সঙ্গে দেখা করতে কোনো রাজনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে না। এলাকার মানুষ তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাবেন।
তিনি এলাকার মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত করার দায়িত্ব নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন এবং বলেন, এলাকায় যে অন্যায় হচ্ছে, তা আমি পর্যবেক্ষণ করবো এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো।
ঢাকা-৯ আসনের বিএনপি মনোনীত এই প্রার্থী আরও বলেন, আমাদের দলীয় নেতাকর্মীদের আচরণে যেন কোনো ভোটার কষ্ট না পান, সে ব্যাপারে সবাই সতর্ক থাকবেন। আমাদের রাজনীতি হবে দেশপ্রেম ও এলাকার মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে।
তিনি ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা যদি আমার দিকে নজর রাখেন, আমি আপনাদের আশা ও আস্থা বাস্তবায়ন করতে কাজ করবো।
কেএইচ/এএমএ