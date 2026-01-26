ভোটাধিকার রক্ষায় জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান মির্জা আব্বাসের
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মির্জা আব্বাস বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির ভোট দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভোটাধিকার রক্ষায় জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) শাহবাগ থানার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ এবং বিআইডব্লিউটিসি শ্রমিক দল আয়োজিত নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
মির্জা আব্বাস বলেন, বিএনপি আন্দোলন করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। আমাদের জোট ও সহযোগী দল থাকলেও বিএনপির শক্তিকে ভয় পেয়ে কিছু দল আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা চলছে। গত ১৭ বছরে বিএনপি ক্ষমতার বাইরে থেকেছে, এ সময় নেতাকর্মীরা শান্তিতে থাকতে পারেনি। প্রায় ৫ হাজার নেতাকর্মীকে গুম ও হত্যা করা হয়েছে। এত কিছুর পর যখন নির্বাচন এসেছে, তখন আবার বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।
ধানের শীষের এ প্রার্থী বলেন, বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছেন শহীদ জিয়াউর রহমান। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বিএনপি শক্তিশালী ভীতে পরিণত হয়েছে। এবং বর্তমানে তারেক রহমান নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
আমরা অনেক সময় নেতৃত্বের অভাবে পড়লেও দলের নেতৃত্বে কখনো শূন্যতা তৈরি হয়নি। কখনো খালেদা জিয়া কখনো তারেক রহমান শূন্যতা বুঝতেই দেননি। শহীদ রাষ্ট্রপতি ও খালেদা জিয়ার মতো অবদান তারেক রহমান রাখবেন, সে জন্য আপনারা দোয়া করবেন। আমরা নেতাকর্মীরা তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।
ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য নিজেদেরই কথা বলতে হবে।
তিনি বলেন, শুধু চাকরির ওপর নির্ভরশীল হওয়া দরকার নেই। তরুণদের বলি চাকরি সবসময় সমাধান নয়, বরং নিজেকে এমনভাবে তৈরি করো যে তুমি ভবিষ্যতে ১০০ জনকে চাকরি দিতে পারো। নিজের কৌশল, দক্ষতা ও ফিল্ডে নিজেকে উন্নত করো।
মাঝে মধ্যে আমার খুব দুঃখ লাগে। যারা চাকরি করতে আসে, একজন ডাক্তার ব্যাংকে চাকরি করতে চায়, একজন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাংকে চাকরি করতে চায়। আমি কষ্ট পাই। আমি বলি, ভাই তুমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তোমার শিক্ষা জাতির কাজে লাগাও। তুমি ডাক্তার হয়ে তোমার শিক্ষা রোগীর সেবায় লাগাও।
নিজেকে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং দেশের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হবে। চাকরি বড় বিষয় নয়। হ্যাঁ, তবে দেশ চালানোর জন্য মানুষ দরকার। আমাদের সেখানে যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা উচিত।
এরপরে বিকেলে মির্জা আব্বাস বিজয়নগর স্কাউট মার্কেটে নির্বাচনি প্রচারণার ক্যাম্প উদ্বোধন করেন এবং বিজয়নগর বড় রাস্তায় পিঠা উৎসবে অংশ নেন। রাতে তিনি পল্টন কমিউনিটি সেন্টারে বারবিডাসহ ৫টি ব্যবসায়িক সমিতির নেতাদের সঙ্গে নির্বাচনি আলোচনা সভায় অংশ নেবেন।
