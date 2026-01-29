রাজধানীর পল্লবীতে চলছে জামায়াত ইসলামীর নির্বাচনি জনসমাবেশ

রাজধানীর পল্লবীতে চলছে জামায়াত ইসলামীর নির্বাচনি জনসমাবেশ
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি জনসমাবেশ চলছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে পল্লবী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ও খেলার মাঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সমাবেশ শুরু হয়। এর আগে ইসলামি সংগীত পরিবেশিত হয়। পরে নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।
ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াত ও ১১ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী কর্নেল আব্দুল বাতেনের (অব.) পক্ষে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা-১৬ আসনের নির্বাচন পরিচালক ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য মো. নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জামায়াতের আমির ড. শফিকুর রহমান।
সরেজমিনে দেখা গেছে, দুপুর আড়াইটার দিকে সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা বিকেল ৩টার দিকে শুরু হয়। তবে এর আগে থেকেই নেতাকর্মীরা ছোট ছোট মিছিল নিয়ে আসতে থাকেন। ৩টার দিকে মাঠ প্রায় পূর্ণ হয়ে উঠে।
ঈদগাহ মাঠের আশপাশের প্রতিটি রাস্তায় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার কাজে জামায়াতের কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছেন। রিকশাসহ অন্যান্য যানবাহন যাতে সহজে চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবকরা।
সমাবেশ মাঠে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা বসার স্থান করা হয়েছে। টানানো হয়েছে ত্রিপল। প্লাস্টিকের চেয়ারের বিভিন্ন সারিতে রাখা হয়েছে প্রতীকী দাড়িপাল্লা প্রতীক। সামনের দিকে রয়েছে জাতীয় পতাকা।
