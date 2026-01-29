  2. রাজনীতি

বিএনপির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: এহসানুল মাহবুব

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
শেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলন/ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর নেতা রেজাউল করিম হত্যার ঘটনায় দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এখনই সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে বিএনপির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

শেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান।

এহসানুল মাহবুব বলেন, সেখানে কর্তব্যরত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং পুলিশ প্রশাসন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে নীরবতা পালন করেছে। এতে প্রমাণিত হয় প্রশাসন একদিকে হেলে পড়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলে কিছু থাকবে না এবং নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

বিএনপি প্রার্থী মাহমুদুল হক রুবেলের উসকানি ও সরাসরি নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, সেখানে বিএনপির সন্ত্রাসীরা আগে থেকেই জামায়াত ও ১১ দলীয় প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদলকে হত্যার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেন এহসানুল মাহবুব। তিনি অভিযোগ করেন, পুরো ঘটনা প্রবাহে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রথম মারামারির সময় পুলিশ সহযোগিতা করলে ঘটনাপ্রবাহ এতদূর আসত না। সেটি না করে পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তবে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করে।

এজন্য সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে জামায়াতের এ নেতা বলেন, ‘এসময় সেনাবাহিনীর একজন সদস্য আহত হওয়ায় আমরা তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ও তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘শেরপুর-৩ আসনে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনা পুলিশসহ গোটা প্রশাসনের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আমরা অবিলম্বে শহীদ রেজাউল করিম হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের গ্রেফতার করে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে ঝিনাইগাতি উপজেলা প্রশাসনের ব্যর্থতা তদন্তপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’

‘গত কয়েকদিনে সারাদেশে জামায়াত ও ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীদের প্রচারণায় বাধা দেওয়া হয়েছে। অব্যাহতভাবে জামায়াতের নারী কর্মীদের ওপর হামলা ও নিপীড়ন করা হয়েছে। প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি। আমরা প্রশাসনের এই ধরনের একপাক্ষিক আচরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছি,’ যোগ করেন এহসানুল মাহবুব।

এসময় সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ১১ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতাসহ জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান প্রমুখ।

