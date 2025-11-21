এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অধীনে ১৬ উপ-কমিটি গঠন

এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অধীনে ১৬ উপ-কমিটি গঠন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে মোট ১৬টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সেক্রেটারি ডা. তাসনিম জারা এই কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দলের মিডিয়া সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
দপ্তরের কমিটির প্রধান হয়েছেন সাদিয়া ফারজানা দিনা এবং সেক্রেটারি হয়েছেন মো. তৌহিদ আহমেদ আশিক। আন্তর্জাতিক মিশন বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান মাহবুব আলম মাহির এবং সেক্রেটারি আলাউদ্দীন মোহাম্মদ। আইটি বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান ফরহাদ আলম ভূঁইয়া এবং সেক্রেটারি তারিক আদনান মুন৷
প্রশাসন বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন এবং সেক্রেটারি আরমান হুসাইন। নির্বাচন কমিশন সমন্বয়ক বিষয়ক উপ কমিটির প্রধান জহিরুল ইসলাম মুসা এবং সেক্রেটারি মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান।
স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান মনিরা শারমিন এবং সেক্রেটারি নাভিদ নওরেজ শাহ্। ক্যান্ডিডেট প্রশিক্ষণ উপ-কমিটির প্রধান সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া এবং সেক্রেটারি ফরিদুল হক। নির্বাচনী আইন সহায়তা বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ এবং সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মোস্তফা আজগর শরীফী। অর্থ ও ফান্ড রেইজিং বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান এসএম সাইফ মুস্তাফিজ এবং সেক্রেটারি ফরহাদ সোহেল।
পোলিং এজেন্ট প্রশিক্ষণ উপ-কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর এবং সেক্রেটারি ডা. জাহেদুল ইসলাম। মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহবুব আলম এবং সেক্রেটারি খান মোহাম্মদ মুরসালিন। ক্যাম্পেইন ম্যানেজার প্রশিক্ষণ উপ-কমিটির প্রধান এহতেশাম হক এবং সেক্রেটারি সাগুফতা বুশরা মিশমা।
সোশ্যাল মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মুহাম্মদ মিরাজ মিয়া এবং সেক্রেটারি আসিফ মোস্তফা জামাল। ব্র্যান্ডিং বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান তানজিল মাহমুদ এবং সেক্রেটারি তাহসিন রিয়াজ। শৃঙ্খলা বিষয় উপ-কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট আলী নাছের খান এবং সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট সাকিল আহমদ। অভ্যর্থনা বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান হয়েছেন সাইফুল্লাহ হায়দার এবং সেক্রেটারি হয়েছেন মো. সোহেল রানা।
এনএস/এমএমকে/এএসএম