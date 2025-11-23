  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়াকে ফুলের তোড়া পাঠালেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশিত: ১০:৩২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী/ছবি সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল বিএনপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি ফুলের তোড়া দেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো এই ফুলের তোড়া বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাসপাতালে নিয়ে যান এবং খালেদা জিয়ার হাতে পৌঁছে দেন।

রোববার সন্ধ্যায় গুলশানের বাসা ‘ফিরোজা’ থেকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় খালেদা জিয়াকে।

