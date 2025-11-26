ব্যাংক-বিমা খাতে বড় ধরনের সংস্কারের আশ্বাস আমীর খসরুর

ব্যাংক-বিমা খাতে বড় ধরনের সংস্কারের আশ্বাস আমীর খসরুর
বিএনপি সরকারে এলে দেশের ব্যাংক ও বিমা খাতে ব্যাপক সংস্কার আনা হবে বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্সের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মো. জাহিরুল ইসলাম চৌধুরী, শরিয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সাইয়েদ কামালুদ্দিন জাফরীসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আমীর খসরু বলেন, ‘মানুষ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিমা করে, কিন্তু লুটপাটের কারণে অনেক গ্রাহক তাদের জমা করা অর্থ ফেরত পান না। দীর্ঘদিন ধরে কিছু কোম্পানি সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্যের ভাষায়, ‘গত সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় বহু ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ও ব্যাংক গড়ে তোলা হয়েছে, যা অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জবাবদিহির অভাবে এ খাতগুলোতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সরকার এলে ব্যাংক ও বিমা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি পুনরুদ্ধার করা হবে।’
