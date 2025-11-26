খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ধানমন্ডিতে দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ধানমন্ডিতে দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে দোয়া মাহফিল করা হয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বাদ জোহর ধানমন্ডি ১৫ নম্বরের মধুবাজারে অবস্থিত মাদরাসাতুল ফালাহ এতিমখানায় এ দোয়ার আয়োজন করা হয়। এতিম শিশুদের মধ্যেও এসময় খাবার বিতরণ করা হয়।
দোয়া মাহফিলে অংশ নেন বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম। দোয়ার আগে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার মিথ্যা মামলায় খালেদা জিয়াকে দীর্ঘদিন কারাগারে রেখে তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। সুচিকিৎসার সুযোগ তো দেওয়া হয়নি বরং এমন পরিবেশে আটকে রাখা হয়েছিল যাতে তার শারীরিক অবস্থা আরও অবনতির দিকে যায়।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, খালেদা জিয়ার পরিবার তাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে বারবার আবেদন জানালেও সরকার তা বিবেচনায় নেয়নি। ব্যারিস্টার অসীমের ভাষায়, দেশবাসী মনে করে, খালেদা জিয়ার প্রতি ফ্যাসিস্ট হাসিনা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অমানবিক আচরণ করেছে।
বিএনপির এই নেতার দাবি, খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে ‘মাইনাস’ করার নানা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া এখনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তার আপসহীন নেতৃত্বের ওপর জাতির আস্থা রয়েছে।
দোয়া মাহফিল শেষে ব্যারিস্টার অসীম বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি, আল্লাহর রহমতে ও দেশবাসীর দোয়ায় খালেদা জিয়া দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।
