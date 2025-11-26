  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ফুলের তোড়া পাঠালেন চীনা রাষ্ট্রদূত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা তার জন্য ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়েছেন ঢাকাস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এই ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছাপত্র গ্রহণ করেন খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার অবনতির খবরে বিভিন্ন দেশ ও মহল থেকে শুভেচ্ছা ও দোয়ার বার্তা আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় চীনা রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকেও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় তোড়া ও পত্র পাঠানো হয়।

শায়রুল কবির আরও বলেন, এটি কূটনৈতিক সৌজন্যের পাশাপাশি মানবিক এক প্রকাশ। দেশনেত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন যে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, আমরা তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি।

খালেদা জিয়া বর্তমানে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। বিএনপির দলীয় সূত্র জানায়, তার শারীরিক সুস্থতা কামনায় দেশে-বিদেশে বিএনপি নেতাকর্মী ও সমর্থকসহ অনেকেই দোয়া মাহফিল ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করছেন।

