  2. রাজনীতি

বিএনপির দুই মহানগরের সাবেক ২ শীর্ষ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৬ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির দুই মহানগরের সাবেক ২ শীর্ষ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার
ফাইল ছবি

এবার দুই মহানগরের সাবেক দুই শীর্ষ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া নেতারা হলেন, নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ টি এম কামাল ও সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি নাছিম হোসেইন।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

আরও পড়ুন:

৭৪ নেতাকর্মীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করলো বিএনপি

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতোপূর্বে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ টি এম কামালকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের প্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক বুধবার তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি নাছিম হোসেইনের দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছিল। আবেদনের প্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্তে বুধবার তার পদের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।


এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।