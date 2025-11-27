  2. রাজনীতি

ভূমিকম্প পরবর্তী ভবন সুরক্ষা স্ক্যান সেবা চালু করলো জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৩ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্প পরবর্তী ভবন সুরক্ষা স্ক্যান সেবা চালু করেছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির প্রকৌশল বিভাগ ও সিভিল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের সমন্বয়ে এ সেবা চালু হয়েছে। বর্তমানে এই সেবা ঢাকা সিটি করপোরেশন ও আশপাশের এলাকায় দেওয়া হচ্ছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর দেওয়া সেবার মধ্যে রয়েছে- ভবনের প্রাথমিক ঝুঁকি মূল্যায়ন, প্রয়োজন হলে সাইট পরিদর্শন, দৃশ্যমান ক্ষতি ও সম্ভাব্য বিপদের চিহ্ন নির্ণয়, নিরাপত্তা নির্দেশনা ও জরুরি করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ, ভিডিও ডকুমেন্টেশনসহ প্রাথমিক রিপোর্ট, প্রয়োজন হলে এক্সপার্ট প্যানেলের যাচাইকৃত ফাইনাল রিপোর্ট।

স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ০১৩২৭১২১৯৩৫, ০১৩২৭১২৩০৯৯, ০১৩২৭১২১৩০১ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে সকাল ৮টা রাত ৮টা পর্যন্ত যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) অন্য এক পোস্টে জামায়াত আমির বলেন, ভূমিকম্পের পর আমরা সবাই একটি অস্থির ও দুশ্চিন্তাপূর্ণ সময় কাটাচ্ছি। নিজের বাড়ি, পরিবার ও আশপাশের মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, এটাই স্বাভাবিক। এমন কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের সত্যিকারের মানবিক দায়িত্ব।

জামায়াত আমির বলেন, এটি শুধু একটি প্রযুক্তিগত সেবা নয়, এটি আমাদের সামষ্টিক দায়িত্ববোধ, একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বাস্তব প্রয়াস। আমাদের এই উদ্যোগ তখনই পূর্ণতা পাবে যখন আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃত সেবা প্রদানের সুযোগ পাবো।

