৩৭ আসনে বাসদ মার্কসবাদীর প্রার্থী ঘোষণা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ৩৭টিতে প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।
বাসদ মার্কসবাদীর প্রার্থী তালিকায় স্থান পেয়েছেন যারা:
দিনাজপুর-২ আসনে কামরুল আলম, নীলফামারী-১ (ডিমলা ও ডোমার) আসনে রফিকুল ইসলাম, নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জ) আসনে মাইদুল ইসলাম, রংপুর-১ (সিটি করপোরেশন ও গঙ্গাচড়া) আসনে আহসানুল আরেফিন তিতু, রংপুর-৩ (সিটি করপোরেশনের বাকি অংশ ও সেনানিবাস) আসনে আনোয়ার হোসেন বাবলু, রংপুর-৪ (পীরগাছা ও কাউনিয়া) আসনে প্রগতি বর্মণ তমা, রংপুর-৪ (মিঠাপুকুর) আসনে বাবুল আক্তার, কুড়িগ্রাম-৪ (রৌমারী, রাজিবপুর ও চিলমারী) আসনে রাজু আহমেদ, গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে পরমানন্দ দাস, গাইবান্ধা-২ (গাইবান্ধা সদর) আসনে আহসানুল হাবিব সাঈদ, গাইবান্ধা-৩ (সাদুল্যাপুর ও পলাশবাড়ী) আসনে কাজী আবু রাহেন শফিউল্লাহ, গাইবান্ধা-৫ (ফুলছড়ি ও সাঘাটা) আসনে রাহেলা খাতুন, জয়পুরহাট-১ (সদর ও পাঁচবিবি) আসনে তৌফিকা দেওয়ান লিজা, বরিশাল-৫ (সদর ও সিটি করপোরেশন) আসনে সাইদুর রহমান, ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া) আসনে আব্দুর রাজ্জাক, ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে আরিফুল হাসান, ময়মনসিংহ-৪ (সদর ও সিটি করপোরেশন) আসনে শেখর রায়, শেরপুর-৩ (শ্রীবর্দী ও ঝিনাইগাতি) আসনে মো. মিজানুর রহমান, কিশোরগঞ্জ-১ (সদর ও হোসেনপুর) আসনে আলাল মিয়া, ঢাকা-৫ আসনে শাহিনুর আক্তার সুমি, ঢাকা-৭ আসনে সীমা দত্ত, ঢাকা-৮ আসনে রাফিকুজ্জামান ফরিদ, ঢাকা-১৬ আসনে রাশেদ শাহরিয়ার, গাজীপুর-১ আসনে তসলিমা আক্তার বিউটি, গাজীপুর-২ আসনে মাসুদ রেজা, গাজীপুর-৩ আসনে সোহেল রানা, গাজীপুর-৬ আসনে শফিকুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে সাদেকুল ইসলাম, মাদারীপুর-২ আসনে দিদারুল ইসলাম, মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে সাদিয়া নোশিন তাসনিম, ফেনী-২ (সদর) আসনে ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, নোয়াখালী-৪ (সুবর্ণচর ও সদর) আসনে বিটুল তালুকদার, নোয়াখালী-৫ (কবিরহাট ও কোম্পানিগঞ্জ) আসনে মুনতাহার প্রীতি, লক্ষীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনে শাহরিয়ার মাহমুদ আবির, চট্টগ্রাম-৯ আসনে শফিউদ্দিন কবির আবিদ, চট্টগ্রাম-১০ আসনে আসমা আক্তার, চট্টগ্রাম-১১ আসনে দীপা মজুমদার।
বিবৃতিতে দলের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে বাসদ (মার্কসবাদী)। আওয়ামী ‘ফ্যাসিবাদী’ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালানো ও গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত একটি দল হিসেবে অর্থ-পেশিশক্তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে গণমানুষের অধিকার আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে বাসদ। আগামী নির্বাচনেও গণমানুষের শক্তি ও গণআন্দোলন গড়ে তুলতে মাঠে নামবেন তারা।
তিনি আরও বলেন, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পরে চূড়ান্ত তালিকা দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি জনগণের সমর্থন ও নির্বাচনী তহবিলে সহযোগিতা কামনা করেন।
