আপ বাংলাদেশকে জোটে চায় না এনসিপি, পিছিয়ে গেলো আলোচনা

আপ বাংলাদেশকে জোটে চায় না এনসিপি, পিছিয়ে গেলো আলোচনা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোট গঠনের আভাস দিচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। গণঅভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) নিয়েও চলছে নানা গুঞ্জন। এসব আলোচনার মধ্যেই এনসিপি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন, ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) নিয়ে নতুন জোটের আত্মপ্রকাশের গুঞ্জন ছিল আজ। তবে তাদের মধ্যকার বৈঠক ভেস্তে গেছে।
এনসিপির সমর্থিত একটি সূত্র জানিয়েছে,গতকাল (বুধবার) রাতে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের আলোচনায় আপ বাংলাদেশকে জোটে নিতে রাজি হয়নি দলের একাংশ। জোটে আপ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বৈঠকে পাস করাতে পারেনি এনসিপি। তাই আপাতত জোটের আলোচনা পিছিয়ে গেছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিপির এক কেন্দ্রীয় নেতা জাগো নিউজে জানিয়েছেন, গতকাল রাতের বৈঠকে এনসিপির কয়েকজন নেতা আপ বাংলাদেশকে নিয়ে জোট করতে চাননি। শেষে এনসিপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ বাংলাদেশকে নিয়ে জোট করবে না। এখন জোট সম্ভাবনার অন্য দল যদি বলে তারা আপ বাংলাদেশ ছাড়া জোট করবে না তাহলে তো জোট অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। এজন্য আলোচনা চলছে। আপাতত আজকের বৈঠক হচ্ছে না।
ইউনাইটেড পিপলস (আপ) বাংলাদেশের আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ জাগো নিউজকে বলেন, জোটগঠন প্রক্রিয়া পিছিয়েছে। আলাপ-আলোচনা চলছে। কনফার্ম হলে জানাতে পারবো।
এনসিপি নাকি আপ বাংলাদেশকে নিয়ে জোট করতে চায় না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কিছু জানানো হয়নি এনসিপির পক্ষ থেকে।
এবি পার্টির সহ দপ্তর সম্পাদক মশিউর রহমান মিলু বলেন, বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে জানিয়ে দেবো। এটা হঠাৎ করে মাঝরাতে স্থগিত হয়েছে। আমাদের শরিক যারা, তাদের ভিতরে ডিসকাশনের কিছু বিষয় আছে। এনসিপির অনেক জুনিয়র নেতারা আছে, বোঝার জায়গা আছে, এই জায়গা থেকে আমরা একটু দেরি করছি।
তিনি বলেন, এনসিপি আপ বাংলাদেশকে নিতে চাচ্ছে না। তাদের নিজেদের মধ্যে কোন্দল আছে। জোট হবে, তবে একটু দেরি হচ্ছে।
এদিকে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে সকাল থেকে সংবাদকর্মীরা ভিড় করেন। সরেজমিনে দেখা যায়, বৈঠকের সংবাদ সংগ্রহ করতে অনেক সংবাদকর্মী আসেন। তবে, রাজনৈতিক দলের কাউকে না পেয়ে তারা চলে যান।
