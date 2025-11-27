ছয় দিনব্যাপী ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির
‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আগামী ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর এ কর্মসূচি পালন করবে দলটি। তবে ১২ ডিসেম্বর কোনো কর্মসূচি রাখা হয়নি। পাশাপাশি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হবে। আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশের মসজিদে এ বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী বলেন, আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশের মসজিদে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। একই সময়ে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি কার্যালয়ে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
ছয় দিনব্যাপী দেশ গড়ার পরিকল্পনা
সংবাদ সম্মেলনে আগামী ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ কর্মসূচির বিস্তারিতও জানানো হয়। এই কর্মসূচি সফল করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, সদস্য-সচিব দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল।
কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-
৭ ডিসেম্বর কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ৮ ডিসেম্বর ছাত্রদল আয়োজিত কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ৯ ডিসেম্বর স্বেচ্ছাসেবক দল ও ওলামা দলের যৌথ কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
১০ ডিসেম্বর যুবদল ও কৃষক দলের যৌথ কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ১১ ডিসেম্বর বিএনপি আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ১৩ ডিসেম্বর বিএনপি আয়োজনে সমাপনী কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
সব কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
এসব বিষয়ে রুহুল কবির রিজভী বলেন, দেশনেত্রীর সুস্থতা কামনায় দেশজুড়ে নেতাকর্মীদের একযোগে অংশগ্রহণ বিএনপির ঐক্য ও দৃঢ়তার প্রতীক হবে। একই সঙ্গে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ কর্মসূচি জাতীয় রাজনীতিতে নতুন গতি আনবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী প্রমুখ।
