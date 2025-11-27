  2. রাজনীতি

১৫০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলো গণঅধিকার পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থী ঘোষণা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গণঅধিকার পরিষদের দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ দফায় মোট ১৫০ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এর আগে ৫০ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছিল দলটি।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন এই তালিকা ঘোষণা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের সহ সভাপতি ফারুক হাসান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য আবু হানিফ, হাবিবুর রহমান রিজু, যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি মনজুর মোর্শেদ মামুনসহ আরও অনেকে।

ঘোষিত প্রার্থীর তালিকা

ঢাকা বিভাগ
আব্দুল জব্বার ঢাকা-১, ফারুক হোসেন ঢাকা-২, মো. সাজ্জাদ ঢাকা-৩, সৈয়দ ইব্রাহিম রনক ঢাকা-৫, মো. ইসমাঈল হোসেন ঢাকা-৮, মো. ফখরুল ইসলাম ঢাকা-৬, মো. আরিফুর রহমান ঢাকা-১৭, আলমগীর অপূর্ব ঢাকা-১১, মো. মামুন হোসেন ঢাকা-১৬, আহসান হাবীব ঢাকা-১৮, আজহারুল ইসলাম (পাঠান) গাজীপুর-১, মাহফুজুর রহমান খান গাজীপুর-২, ওয়াসিম উদ্দিন নারায়ণগঞ্জ-১, আরিফ ভুঁইয়া নারায়ণগঞ্জ-৪, নাহিদ হোসেন নারায়ণগঞ্জ-৫, মো. ইলিয়াস হোসেন মানিকগঞ্জ-১।

বরিশাল বিভাগ
মো. ইলিয়াস মিয়া বরিশাল-১, এইচ. এম. ফারদিন ইয়ামিন বরিশাল-৩, মো. রফিকুল ইসলাম (রাসেল) বরিশাল-৫, মো. হাবিবুর রহমান পটুয়াখালী-২, শামসুল আলম পিরোজপুর-২, হুসাইন মুহাম্মদ শাহাদাৎ ঝালকাঠি-১, মাহমুদুল ইসলাম সাগর ঝালকাঠি-২।

রংপুর বিভাগ
বিন ইয়ামিন মোল্লা- কুড়িগ্রাম ১, মো. আশরাফুল আলম -রংপুর ৩, মো. মামুনুর রশীদ মামুন -ঠাকুরগাঁও ৩, মো. নাইম ইসলাম -লালমনিরহাট ২, জাকিউল হাসান সিদ্দিক -লালমনিরহাট ৩, আবদুল্লা মিয়া বাবলু -কুড়িগ্রাম ২, এ্যাড. সাজ্জাদ হোসেন পলাশ -কুড়িগ্রাম ৪, মো. মাসুদ রানা মোন্নাফ -গাইবান্ধা ১, মো. সামিউল ইসলাম -গাইবান্ধা ৫, মো. মাহফুজার রহমান -পঞ্চগড় ১, আসাদুজ্জামান নুর- পঞ্চগড় ২, মো. মাহমুদুল হাসান -দিনাজপুর ১, মো. গোলাম আজম-দিনাজপুর ২, মো. ইমরান খান -দিনাজপুর ৪, মো. শাহজাহান চৌধুরী-দিনাজপুর ৫, মো. বুলবুল আহমেদ-দিনাজপুর ৬, এডভোকোট শফিকুল ইসলাম শিমুল- ঠাকুরগাঁও -১।

খুলনা বিভাগ
জি. এম. রোকনুজ্জামান -খুলনা ১, মো. সোহেল চৌধুরী -খুলনা ৪, এ. বি. এম. আশিকুর রহমান -যশোর ৫, মো. আবুল কালাম গাজী -যশোর ৪, জেসিকা মুর্শীদ প্রাপ্তি -যশোর ৬, মো. আশিকুর রহমান -নড়াইল ১, লায়ন মো. নুর ইসলাম -নড়াইল ২, মো. সুমন কবির -ঝিনাইদহ ৩, শাখাওয়াত হোসেন-ঝিনাইদহ ৪, ডাক্তার খলিলুর রহমান -মাগুরা ১, মো. শাকিল আহমেদ তিয়াশ -কুষ্টিয়া ৪।

ময়মনসিংহ বিভাগ
মো. শাহ সুলতান মৃধা-ময়মনসিংহ ২, মো. আজিজুর রহমান -ময়মনসিংহ ৩, প্রফেসর ড. মো. আবু জাফর সিদ্দিকী -ময়মনসিংহ ৪, রবিউল হাসান - ময়মনসিংহ ৬, জিয়াউর রহমান -ময়মনসিংহ ৮, মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম -ময়মনসিংহ ১১, কাজী হায়াৎ -শেরপুর ২, মো. মাহফুজুর রহমান - শেরপুর ৩, ইসমাঈল হোসেন -জামালপুর ২, ইকবাল হোসেন -জামালপুর ৪, জাকির হোসেন -জামালপুর ৫, মো. আব্দুল কাদির -নেত্রকোনা ৪।

চট্টগ্রাম বিভাগ
সাকিব হোসাইন - খগড়াছড়ি, নিজাম উদ্দিন -চট্টগ্রাম ১, রবিউল হাসান তানজিম -চট্টগ্রাম ২, মাইনুল ইসলাম রুবেল -চট্টগ্রাম ৪, মো. শোয়েব -চট্টগ্রাম ৫, মো. বেলাল উদ্দিন -চট্টগ্রাম ৭, মো. লুৎফর হায়দার -চট্টগ্রাম ৮, কামরুন নাহার ডলি -চট্টগ্রাম ৯, আরিফ মাহমুদ -চট্টগ্রাম ১০, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন -চট্টগ্রাম ১১, এমদাদুল হাসান -চট্টগ্রাম ১২, মো. মুজিবুর রহমান চৌং -চট্টগ্রাম ১৩, মো. নাসির উদ্দিন -চট্টগ্রাম ১৫, মো. আবুল বাশার (বাদশা) -রাঙ্গামাটি, এস. এম. রোকনুজ্জামান খান -কক্সবাজার ২।

কুমিল্লা বিভাগ
আবদুল্লাহ (হাসান) -কুমিল্লা ৯, মো. হারুন উর রশিদ -ফেনী ২, ইউছুফ -ফেনী ৩, কাউসার আলম -লক্ষ্মীপুর ১, আবুল বাশার -লক্ষ্মীপুর ২, মুরাদ হোসেন -লক্ষ্মীপুর ৩, ফখরুদ্দিন মোল্লা -ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া ৪, আশরাফুল হাসান-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩, নজরুল ইসলাম -ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৫, এনায়েত হোসেন (হাসিব) -চাঁদপুর ১, জাকির হোসেন -চাঁদপুর ৩, নুরুল আমিন -নোয়াখালী ৩।

ফরিদপুর বিভাগ
ফারুক ফকির -ফরিদপুর ২, জাহাঙ্গীর খান -রাজবাড়ী ১, খবির হোসেন -শরীয়তপুর ১, আখতারুজ্জামান সম্রাট - শরিয়তপুর ২, ফকির আহম্মেদ আলী -গোপালগঞ্জ ১, আবুল বাশার দাড়িয়া -গোপালগঞ্জ ৩।

সিলেট বিভাগ
আকমল হোসেন -সিলেট ১, জামান আহমেদ সিদ্দিকী -সিলেট ২, জহিরুল ইসলাম -সিলেট ৪, শাহনেওয়াজ চৌধুরী রাহাত -সিলেট ৫, এড. জাহিদুর রহমান -সিলেট ৬, আবুল হোসেন জীবন -হবিগঞ্জ ১, নজরুল ইসলাম খান -হবিগঞ্জ ২, চৌধুরী আশরাফুল বারী নোমান -হবিগঞ্জ ৩, পারভেজ আহমেদ -সুনামগঞ্জ ৩, সওগাত উসমানী চৌধুরী -সুনামগঞ্জ ৪, আসগর আলী -সুনামগঞ্জ ৫, খন্দকার সাইদুজ্জামান সুমন -মৌলভীবাজার ২, অপু রায়হান -মৌলভীবাজার ৩, হারুনুর রশীদ -মৌলভীবাজার ৪।

রাজশাহী বিভাগ
মির শাহজাহান - রাজশাহী ১, মাহমুদ হাসান জুয়েল -রাজশাহী ২, এইচ. এম. ইয়াকুব আলী জনি -রাজশাহী ৪, শফিকুল ইসলাম -চাপাইনবয়াবগঞ্জ ৩, আনোয়ার হোসেন সোহাগ -নাটোর ১, মো. মেহেদি হাসান -নাটোর ১, মো. আব্দুর রহমান -নওগাঁ ৫, সোনালী আক্তার মল্লিকা -সিরাজগঞ্জ ১, মাহফুুজুর রহমান -সিরাজগঞ্জ ২, মাওলানা মোহাম্মদ আবু সাঈদ -সিরাজগঞ্জ ৩, আশরাফুল ইসলাম মিলন -সিরাজগঞ্জ ৪, হাসমত আলী সরকার -সিরাজগঞ্জ ৫, মো. নাঈম উদ্দিন সিরাজী -সিরাজগঞ্জ ৬।

এনএস/এমআইএইচএস

