গণতন্ত্রে ফেরার অপেক্ষায় গোটা জাতি: মির্জা ফখরুল

গণতন্ত্রে ফেরার অপেক্ষায় গোটা জাতি: মির্জা ফখরুল
গোটা জাতি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ, চিকিৎসা নিচ্ছেন। তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করবেন।
তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের প্রধান দায়িত্ব হলো যথার্থ সাংবাদিকতা করা, কর্মীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়া। কোনো দলের লেজুরবৃত্তি করলে সমস্যার সমাধান হয় না।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, গোটা জাতি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করছে। এখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রে বহু মত থাকবে, ভিন্নতা থাকবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভিন্নমত পোষণ করলে তা মেনে নেওয়া হয় না।
তিনি আরও বলেন, সারাবিশ্বে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন এক ধরনের সংকট তৈরি করেছে। এসব প্ল্যাটফর্মে কোনো দায়বদ্ধতা না থাকায় ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করছে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে একটি ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত সংগঠন হিসেবে বিএফইউজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে মালিকপক্ষের প্রভাব ও ব্যক্তিস্বার্থের কারণে সাংবাদিকতা তার মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশ গঠন করতে হলে সাংবাদিকতার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক ভিন্নতা থাকবে, কিন্তু জাতীয় ইস্যুতে সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানে কোনো বিরোধ নেই। দক্ষ তারুণ্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। দেশের উন্নয়নে সব দলের ভূমিকা রাখতে হবে।
বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিএফইউজের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক আব্দুল হাই সিকদার, মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরীসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।
