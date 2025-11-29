দেশ যেন আজ খালেদা জিয়াকে ঘিরে কাঁদছে: আলাল

দেশ যেন আজ খালেদা জিয়াকে ঘিরে কাঁদছে: আলাল
খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলাকালে অহেতুক কাউকে হাসপাতালের আশপাশে ভিড় না করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। শনিবার (২৯ নভেম্বর) এক লাইভ বক্তব্যে তিনি বলেন, দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়া আজ বাংলাদেশের আবেগের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে তিনি এখন গোটা জাতির অনুভূতির নাম। দেশ যেন আজ তাকে ঘিরে কাঁদছে।
তিনি বলেন, যিনি সারাজীবন দেশের মানুষ ও নিপীড়িতের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে আমাদের আচরণে যেন অন্য কোনো রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত না হয়। হাসপাতাল এলাকায় ভিড় করলে অন্য রোগী ও তাদের স্বজনরা বিব্রত হতে পারেন। চিকিৎসা নির্বিঘ্নে চলতে দেওয়াই আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আলাল আরও বলেন, খালেদা জিয়ার সুস্থতা আজ গোটা জাতির চাহিদায় পরিণত হয়েছে। তিনি মুসলমানদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর তার জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান।
তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের আশপাশে ভিড় না করে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রার্থনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
তিনি বলেন, আল্লাহ যেন এই জীবন্ত কিংবদন্তিকে দ্রুত সুস্থ করে আবার জাতির মধ্যে ফিরিয়ে দেন—এটাই আজ আমাদের সবার কামনা।
বক্তব্য শেষে তিনি খালেদা জিয়ার প্রতি স্লোগান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।
কেএইচ/এমআইএইচএস