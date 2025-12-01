  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার অসুস্থতা রাজনৈতিকভাবে না দেখার অনুরোধ তামিম ইকবালের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০২ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তামিম ইকবাল/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে তিনি হাসপাতালে পৌঁছান।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে তামিম সাংবাদিকদের বলেন, খালেদা জিয়া দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই দোয়া করি। আমি অসুস্থ থাকলে তার পরিবার আমার খোঁজ নিয়েছিল। সেই কৃতজ্ঞতা জানাতেই আজ এসেছি। খালেদা জিয়ার অসুস্থতাকে রাজনৈতিক ভাবে না দেখে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত।

