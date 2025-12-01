  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় রায়েরবাজারে দোয়া মাহফিল

প্রকাশিত: ০৮:০৩ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর রায়েরবাজারে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বাদ এশা সিটি আইডিয়াল মাদরাসায় এ আয়োজন করা হয়। পরে এতিম শিশুদের মাঝে খাবারও বিতরণ করা হয়।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও তিনি এখনো শঙ্কামুক্ত নন। তার সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনায় সবাইকে দোয়া করতে অনুরোধ করছি।

ব্যারিস্টার অসীম আরও বলেন, জাতির ‌‘ক্রান্তিলগ্নে’ খালেদা জিয়ার সুস্থতা জাতীয় প্রয়োজন। তার ভাষায়, ‘বেগম খালেদা জিয়া সারাজীবন দেশের জন্য কাজ করেছেন। গণতন্ত্রের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এমন একজন দেশপ্রেমিক নেত্রীর সুস্থ হয়ে ওঠা দেশের জন্য অত্যন্ত জরুরি।’

তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে সারাদেশের মানুষের উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা প্রমাণ করে, এখনো তাকে ঘিরে মানুষের গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা আছে। ‘আমরা বিশ্বাস করি, সবার দোয়ায় তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন,’ বলেন ব্যারিস্টার অসীম।

দোয়া মাহফিলে ধানমন্ডি থানা বিএনপি, অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী, মাদরাসার শিক্ষক–শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা অংশ নেন।

