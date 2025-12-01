  2. রাজনীতি

হাটহাজারীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঝটিকা মিছিল করা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে মডেল থানা পুলিশ।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলো- উপজেলার ফরহাদাবাদ ইউপির ৩ নম্বর ওয়ার্ড উদালিয়া এলাকার জিয়াউদ্দিন জাহেদ (৩০), পশ্চিম ধলই ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মো. আকতার হোসেন (২৩), ফতেপুর ইউপির ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মো. শাহাদাত হোসেন (৪৪), ১ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ পাহাড়তলী সিটি করপোরেশনের নন্দীরহাট এলাকার মো. হাবিবুল আলম (২৫)।

জানা যায়, গত রোববার ভোরে চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা হাসান মুরাদের নেতৃত্বে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল হোসেনসহ ১২ থেকে ১৫ জন নেতাকর্মীসহ একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করে দ্রুত সটকে পড়ে তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই মিছিলের ভিডিওতে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন, চট্টগ্রাম’ লেখা একটি ব্যানার দেখা গেছে এবং মিছিলে থাকা কয়েকজন হেলমেট পরিহিত ছিলেন।

পুলিশ জানায়, মিছিলে কয়েকজন মুখ ঢেকে অংশ নেন। পরে ভিডিও প্রমাণের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী এবং বিভ্রান্তিকর, বিদ্বেষমূলক ও কুরুচিপূর্ণ স্লোগান প্রচারের অভিযোগে চারজনকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে তারা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, মিছিলের পর আমরা অভিযান পরিচালনা করি। আজ পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করতে পেরেছি। গ্রেফতারদের সোমবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

