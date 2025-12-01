খালেদা জিয়া রাজনীতির ইতিহাসে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিরুহ: হাশেম বক্কর

খালেদা জিয়া রাজনীতির ইতিহাসে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিরুহ: হাশেম বক্কর
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শুধু একজন রাজনৈতিক নেত্রী নন, তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে দাঁড়িয়ে থাকা এক নীরব মহিরুহ বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া কখনো দেশের দুঃসময় থেকে মুখ ফিরিয়ে যাননি, কখনো পরবাসের নিরাপত্তা বেছে নেননি, কখনো ক্ষমতার বিনিময়ে নীতিতে আপস করেননি। তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতীক। তিনি জাতির প্রেরণা ও গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা। তার অসুস্থতা আমাদের গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে।
আবুল হাশেম বক্কর বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য বারবার নির্যাতিত হয়েছেন। আজ তিনি গুরুতর অসুস্থ। তার প্রতি এই দেশের মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রশ্নাতীত। দেশের মানুষ আজ তার জন্য দোয়া করছে, অপেক্ষা করছে তার সুস্থতার।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাদ আসর নগরীর এনায়েত বাজার শাহী জামে মসজিদে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনায় চট্টগ্রাম ৯ সংসদীয় আসন বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
আবুল হাশেম বক্করের উদ্যোগে আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে দলীয় নেতাকর্মীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুসল্লিরা অংশ নেন। দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা এবং দেশের উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন।
এসময় আবুল হাশেম বক্কর বলেন, আজকের এই পবিত্র দোয়া মাহফিলে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য। তিনি গণতন্ত্রের প্রতীক ও জাতির কণ্ঠস্বর। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। চট্টগ্রামবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করেন। তিনি যেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণের দোয়া বিফলে যাবে না, দেশনেত্রী দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও জনগণের মাঝে ফিরে আসবেন।
দোয়া মাহফিলে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন জামান, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, সংযুক্ত আরব আমিরাত বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম তালুকদার, কোতোয়ালি থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মনজুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ জাকির হোসেন, মহানগর বিএনপির নেতা সাহেদ বক্স, শাহ আলম, সাবেক কাউন্সিলর এম এ মালেক, মো. আলী, আমিন মাহমুদ, আবদুল বাতেন, ইদ্রিস আলী, মোস্তাফিজুর রহমান বুলু, ইউনুছ চৌধুরী হাকিম, আবদুল হাই, সালাউদ্দীন লাতু, মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সেলিম খাঁন, ইদ্রিস আলম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা, ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মফিজ উল্লাহ, আলী আব্বাস খান, এম এ হালিম, সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, হাজী আবু ফয়েজ, ইয়াকুব চৌধুরী নাজিম, আলমগীর আলী, বিএনপি নেতা মুছা আলম, সুলতান মহামুদ সুমন, দিদারুল ইসলাম দিদার, অঙ্গ সংগঠনের নেতা আবদুল্লাহ আল মামুন জিতু, মো. বেলাল, হাজী মো. মুছা, মো. হাসান, আবদুল্লাহ আল হাসান সোনামানিক, দুলাল সওদাগর, শামিম আহমদ, নুর খান, এমরান হোসেন, সানাউল কাদের সানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
