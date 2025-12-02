‘গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে রায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে’
জামায়াত মনোনীত চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডা. মো. আবু নাছের বলেছেন, জুলাই বিপ্লবের পর সাধারণ মানুষের প্রধান দাবি ছিল জুলাই সনদ। ৫ আগস্টের বিপ্লবের পর আপনারা রাস্তায় নেমে এই সনদকে সমর্থন করেছেন। তাই এখন গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার জন্য আপনদেরই প্রস্তুত হতে হবে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে বহদ্দারহাট চত্বরে পাঁচ দফা দাবিতে এবং আগামী ৫ ডিসেম্বর লালদিঘী ময়দানের বিভাগীয় সমাবেশ সফল করার আহ্বানে আয়োজিত এই গণমিছিল পরবর্তী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
মিছিলটি বহদ্দারহাট চত্বর থেকে শুরু হয়ে নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
আবু নাছের আরও বলেন, জুলাই জাতীয় সনদের গুরুত্ব ও আগামীর বাংলাদেশ নির্মাণে কেন এই সনদ প্রয়োজন, তা জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। কোনো ধরনের ছলচাতুরী বা পক্ষপাতিত্ব চলবে না।
