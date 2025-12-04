  2. রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক/ছবি সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, বৈঠকে তারা বাংলাদেশের বিরাজমান বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এ সময় জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের আসন্ন যুক্তরাজ্য সফররের বিষয়টিও স্থান পায়। সফরে জামায়াত আমিরের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের এক মন্ত্রীর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

