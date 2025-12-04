  2. রাজনীতি

ঢাকার পথে জুবাইদা রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৮ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার পথে জুবাইদা রহমান
লন্ডনে বিমানবন্দরে চেক ইন সম্পন্ন করেছেন জুবাইদা রহমান/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান লন্ডন থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি লন্ডনে বিমানবন্দরে চেক ইন করেছেন। লন্ডনের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে তার ফ্লাইট ছাড়বে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, ডা. জুবাইদা রহমান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সরাসরি লন্ডন-ঢাকা ফ্লাইটে দেশে ফিরছেন। ৫ ডিসেম্বর) শুক্রবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে তার ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

আরও পড়ুন
শুক্রবার সকাল ১০টার পর খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়া হতে পারে
খালেদা জিয়ার সঙ্গে লন্ডনে যাচ্ছেন যারা 

এর আগে তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন জানান, ডা. জুবাইদা রহমান লন্ডন থেকে সার্বিক সমন্বয় করে যাচ্ছেন। তিনি আজই (বৃহস্পতিবার) দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে কাল (শুক্রবার) সকালে ঢাকা পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন, যেন সঙ্গে থেকে খালেদা জিয়াকে কাতারের অত্যাধুনিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন নিয়ে যেতে পারেন।

কেএইচ/জেপিআই/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।