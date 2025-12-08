চট্টগ্রাম নগর জামায়াতের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের কাউন্সেলরের বৈঠক

চট্টগ্রাম নগর জামায়াতের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের কাউন্সেলরের বৈঠক
চট্টগ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল-ইকোনমিক কাউন্সেলর এরিক গিলান।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) নগরের একটি স্থানে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দুই পক্ষ নাগরিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, ধর্মীয় সহাবস্থান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ, নগর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ নুরুল আমিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. একেএম ফজলুল হক, নগর মহিলা জামায়াতের নেত্রী হাসিনা ইয়াসমিন রিনা, আয়েশা পারভিন ও শিরিন জাহান।
বৈঠকে চট্টগ্রাম মহানগরীর আমির নজরুল ইসলাম বলেন, দেশে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। তিনি আমিরে জামায়াতের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, এই দেশে কোনো সংখ্যালঘু নেই, সবাই সমান।
জলাবদ্ধতা, নাগরিক দুর্ভোগ ও নগর-সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে এসব সমস্যা মোকাবিলায় তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়।
চট্টগ্রাম বন্দর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও দেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রামের কৌশলগত গুরুত্ব নিয়েও দুই পক্ষ মতবিনিময় করেন। দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন জামায়াত নেতারা।
বৈঠকের একটি অংশজুড়ে ছিল নারীর শিক্ষা, নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন। নারী নেত্রীরা আলোচনায় অংশ নিয়ে মাঠ-পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। মার্কিন কর্মকর্তা এই অংশগ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেন।
আলোচনার শেষে উভয়পক্ষ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সহাবস্থান জোরদারে ভবিষ্যতেও গঠনমূলক সংলাপ অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
