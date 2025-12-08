রাজনীতিতে নানা জোট-মহাজোট হচ্ছে, আমরা স্বাগত জানাই: রেজাউল করীম

রাজনীতিতে নানা জোট-মহাজোট হচ্ছে, আমরা স্বাগত জানাই: রেজাউল করীম
জাতীয় রাজনীতিতে যেসব জোট-মহাজোট হচ্ছে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের ত্রৈমাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ স্বাগত জানান তিনি।
রেজাউল করীম বলেন, জাতীয় রাজনীতিতে নানা জোট-মহাজোট হচ্ছে। রাজনৈতিক এসব কর্মকাণ্ডকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দোসরদের কোনোভাবেই রাজনীতি করতে দেওয়া যাবে না। তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। বিচারের আগে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। কারণ কোনো ইনক্লুসিভনেসের নামে খুনি ও টাকা পাচারকারীদের রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া যাবে না।
নতুন বাংলাদেশ নির্মাণে ওলামায়ে কেরামকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
চরমোনাই পীর বলেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছর জাতির বুকের ওপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে দেশটাকে লুটেপুটে খেয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চিন্তা-বিশ্বাসের ওপরে একের পর এক আঘাত এসেছে। পাঠ্যসূচিতে নানাভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ আনা হয়েছিল।
তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতে পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। সময় হয়েছে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের। সেই নতুন বাংলাদেশ নির্মাণে ওলামায়ে কেরামকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে।
সভার শুরুতে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের নবনিযুক্ত সভাপতি মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদকে বরণ করে নেন জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের নেতারা। পরিষদের সদ্যপ্রয়াত সভাপতি আল্লামা নুরুল হুদা ফয়েজির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে দোয়া করা হয়।
সভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ আল ফরিদি, যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদসহ পরিষদের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
