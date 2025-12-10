ডা. জাহিদ হোসেন
খালেদা জিয়ার সর্বোচ্চ চিকিৎসা চলছে, প্রয়োজনে নেওয়া হবে বিদেশ
বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেছেন, দেশেই বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সর্বোচ্চ চিকিৎসা চলছে এবং প্রয়োজনে যে কোনো সময় দেশের বাইরে নেওয়া হতে পারে।
তিনি বলেন, আমাদের মহাসচিব ও স্থায়ী কমিটির শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষও বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এমনকি বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীলরাও এ নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, গত শুক্রবারই মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। তবে সে সময় মেডিকেল অ্যাম্বুলেন্স, গাড়ি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপযুক্ত প্রস্তুতি না থাকায় তা সম্ভব হয়নি।
বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলেন, মেডিকেল বোর্ড দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সবসময় চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, যাতে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা যায় এবং বিশ্বের যেখানেই ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়, উনি সেটি পান।
দলীয় প্রধানের জন্য দোয়া চেয়ে তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের চিকিৎসকদের পরামর্শে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা এখানে চালানো হচ্ছে। মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা আশাবাদী উনার (খালেদা জিয়া) চিকিৎসা নিশ্চিত করা যাবে। সবকিছু প্রকাশ করার সময় এখনো আসেনি, কারণ আল্লাহ কী ব্যবস্থা রেখেছেন তা কেউ জানে না। তাই আল্লাহর রহমত, মানুষের দোয়া এবং চিকিৎসকদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করা হচ্ছে, এবং পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্টরাও এতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।
তিনি বলেন, দেশবাসীর স্বাভাবিকভাবেই একজন নেত্রীর স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে জানার আগ্রহ থাকে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা যেন অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি না করি, বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করি। কোনো গুজবে কান দেবেন না— এটি সবার প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। ওনাকে যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, তা আগের মতোই গ্রহণ করছেন।
গত পাঁচদিনে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের উন্নতি অবনতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জাহিদ বলেন, সর্বোপরি তিনি একজন রোগী, একজন চিকিৎসক হিসেবে সবকিছু প্রকাশ করতে পারি না।
আজকের এই অবস্থায় আমরা কৃতজ্ঞতা ও আবেদন জানাই— উনার সুস্থতার জন্য যারা দোয়া করছেন, দয়া করে তা অব্যাহত রাখুন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে যেন তিনি এ শারীরিক সংকট সফলভাবে অতিক্রম করতে পারেন— এজন্য সবার সহযোগিতা চাই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।
এসময় বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, দলের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম, বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এমএএইচ/