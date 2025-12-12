ভোটের নামে প্রতারণাকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না: সরওয়ার আলমগীর

ভোটের নামে প্রতারণাকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না: সরওয়ার আলমগীর
চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার আলমগীর বলেছেন, দেশের অস্তিত্বের প্রশ্নেই আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন হবে অত্যন্ত কঠিন। যারা ভোটের নামে প্রতারণার সুযোগ নিয়েছে, তাদের কখনো প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ফটিকছড়ির ভুজপুরে শ্রী শ্রী বৈরাগী ঠাকুরের মঠ ও রাধা গোবিন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সরওয়ার আলমগীর।
এ সময় তিনি বলেন, যারা ৭১-কে ভুলে যেতে চায়, যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে দিতে চায়, যারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ভুলে যেতে চায়-তাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আগামী নির্বাচনে সবাই ধানের শীষে ভোট দিয়ে তাদের জবাব দিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-আমরা সবাই একসঙ্গে থাকলে তাদের এখানে জায়গা হবে না। আমরা সবাই বাংলাদেশি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডা. স্বপন কান্তি দেব। উদ্বোধক ছিলেন শ্রমিকদল উত্তর জেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিহির চক্রবর্তী। সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন দুলাল কান্তি আচার্য্য ও কেশব কুমার দে।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আহমেদ হোসেন তালুকদার, রনজিৎ কুমার নাথ, মাস্টার সাধার নাথ, নাজিম উদ্দীন বাচ্চু, জাহেদুল ইসলাম মেম্বার, আবু কৈয়ুম মীর, শাহা আলম তালুকদার, মনসুর আলম চৌধুরী, নাছির উদ্দীন, মো. সালমান, মো. হারুন, সমীরণ কর্মকার, আনোয়ার হোসেনসহ আরও অনেকে।
এমআরএএইচ/এএমএ/এমএস