হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাই: ফখরুল

হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাই: ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আজকে ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী হাদিকে (শরিফ ওসমান হাদি) গুলি করা হয়েছে। আমি এটির তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং একটি অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছি। নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য সেই শক্তি আবার চক্রান্ত শুরু করেছে। আমরা মনে করি এটা চক্রান্তের একটি অংশ। এটাকে এখনই বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।’
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ভাসানী জনশক্তি পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে আমাদের একজন প্রার্থীকে গুলি করা হয়েছে। আজকে ইনকিলাব মঞ্চের প্রার্থীকে গুলি করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘অবিলম্বে সব প্রার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। এই নির্বাচন যাতে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসমুক্ত হয়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।’
তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীকাল শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) এই ঘটনার প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভের আহ্বান জানিয়েছেন।
মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, আমাদের কমিটমেন্ট আছে, নির্বাচনের পরে আমরা জাতীয় সরকার গঠন করবো। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি ও লিবারেল ডেমোক্রেসির পক্ষে রায় দেবে। আমরা মনে করি, এখানে উগ্রতার কোনো স্থান নেই এবং থাকবে না।
অনুষ্ঠানে ভাসানী জনশক্তি পার্টির চেয়ারম্যান শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলুসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এমএমকে/এএসএম