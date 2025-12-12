হাদিকে গুলির প্রতিবাদে শনিবার সারাদেশে বিএনপির বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) লোগো/ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে গুলির প্রতিবাদে আগামীকাল শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচনের আগে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নস্যাৎ করতে নীলনকশা অনুযায়ী ধারাবাহিক হামলা চালানো হচ্ছে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর গুপ্ত হামলা বাড়ছে। আজ দুপুরে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে গুরুতর আহত করা হয়। তিনি বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

রিজভী বলেন, একটা অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নস্যাৎ করার জন্য নীলনকশা অনুযায়ী হামলা চলছে। ওসমান হাদির ওপর হামলা তারই অংশ। এর আগেও দেড় মাস আগে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদুল্লাহকে গুলি করে আহত করা হয়েছিলো।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি ও বিরোধী নেতাদের ওপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলা বাড়ছে। এসব হামলার সঙ্গে কারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতেই বিএনপি সারাদেশে বিক্ষোভ করবে।

রিজভী ঘোষণা করেন, আগামীকাল ১৩ ডিসেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশে বিএনপি এবং এর অঙ্গসংগঠন বিক্ষোভ মিছিল করবে। হাদির ওপর হামলার ঘটনা তদন্ত করে জড়িতদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনার দাবিতেই এ কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি।

