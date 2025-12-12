ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় ঢামেকে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় ঢামেকে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল এলাকায় ছাত্রদলের বিক্ষোভ/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল এলাকায় বিক্ষোভ করেছে ছাত্রদল।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ঢামেকে আসেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। বর্তমানে এখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন হাদি।

ছাত্রদলের বিক্ষোভে কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সেক্রেটারি নাছির উদ্দীন নাছিরসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এসময় নেতাকর্মীরা ‘হাদিকে গুলি কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘হাদির ওপর হামলা কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘ছাত্রদলরে অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

বিক্ষোভে ছাত্রদল নেতারা হাদির ওপর হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের আহ্বান জানান।

শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় হাদিকে গুলি করেন অস্ত্রধারীরা। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বিকেলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ বলেন, হাদির মাথার ভেতরে গুলি আছে। নিউরোসার্জারি বিভাগে তার অস্ত্রোপচার চলছে।

