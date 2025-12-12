  2. রাজনীতি

বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) লোগো/ফাইল ছবি

মহান বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর) ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস (১৪ ডিসেম্বর) উপলক্ষে পৃথক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলের পক্ষ থেকে এ কর্মসূচির বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৫ ডিসেম্বর রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বেলা ২টায় বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১৬ ডিসেম্বর সকাল ৬টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারাদেশে দলীয় কার্যালয়গুলোতে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এরপর সকাল ৭টায় বিএনপির জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গমন করবেন এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

স্মৃতিসৌধ থেকে ফিরে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করবেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, দিবসটি উপলক্ষে বিএনপির পক্ষ থেকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো নিজস্ব কর্মসূচি হাতে নেবে। একই সঙ্গে সারাদেশে স্থানীয় সুবিধানুযায়ী বিজয় দিবসের বিভিন্ন আয়োজন করবে দল ও সহযোগী সংগঠনগুলো। এছাড়া গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয় এবং নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে।

অন্যদিকে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে সকাল ৬টায় নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারাদেশের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

সেদিন বেলা ২টায় রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। একই দিন সকাল ৯টায় দলীয় নেতারা মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করবেন।

মহান বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচি সফল করতে সারাদেশের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি।

কেএইচ/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।