হাদির ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি ইশরাকের
ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মনোনীত ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী ইশরাক হোসেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ দাবি তুলেন। সেই সঙ্গে হামলার তীব্র নিন্দা জানান।
ইশরাক লেখেন, শরিফ ওসমান হাদির ওপর কাপুরুষোচিত ও নেক্কারজনক হত্যাচেষ্টার হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ‘নর্দমার কীট’ উল্লেখ করে অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।
তিনি আরও বলেন, হাদির ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দায়ভার বর্তমান সরকার এড়াতে পারে না। তাদের অবিলম্বে চিহ্নিত করতে সরকারের সব গোয়েন্দা সংস্থার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
প্রয়োজনে হামলাকারীদের জনগণের হাতে সোপর্দ করার ব্যবস্থা করতে বলেন ইশরাক। তিনি আহত হাদির দ্রুত আরোগ্য কামনা এবং তার জন্য দোয়াও করেন।
কেএইচ/একিউএফ/এএসএম