  2. রাজনীতি

বুদ্ধিজীবী দিবস

প্রথম প্রহরে স্মৃতি চিরন্তনে ঢাবি ছাত্রদলের শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৮ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ ‘স্মৃতি চিরন্তন’ এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ঢাবি শাখা ছাত্রদল।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) প্রথম প্রহরে ঢাবি ক্যাম্পাসের ভিসি চত্বরে শ্রদ্ধা জানায় ঢাবি ছাত্রদলের নেতারা।

এ সময় ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুর আলম ভুঁইয়া ইমনসহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন হল শাখার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এমএইচএ/এনএইচআর

