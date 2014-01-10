হাদির কবর প্রস্তুত, বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা

হাদির কবর প্রস্তুত, বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে দাফনের জন্য কবর প্রস্তুতের সব কাজ শেষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশেই সমাহিত করা হবে হাদিকে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে কবরস্থানের সার্বিক কাজ শেষ হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, এরই মধ্যে দাফনসংক্রান্ত সব ধরনের প্রস্তুতি ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কবরস্থান এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় কবরস্থানের ভেতরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
এছাড়া, শাহবাগ মোড় এবং টিএসসি থেকে কবরস্থানের প্রবেশমুখে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিজিবি, পুলিশ, র্যাব, সোয়াট এবং স্বেচ্ছাসেবক টিম কাজ করছে।
