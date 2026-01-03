চট্টগ্রাম-৫ আসনে আনিসুল, ফজলু ও শাকিলার মনোনয়নপত্র বাতিল

চট্টগ্রাম-৫ আসনে আনিসুল, ফজলু ও শাকিলার মনোনয়নপত্র বাতিল
চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী) আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। দলীয় মনোনয়নপত্রের সঙ্গে স্বাক্ষরে গরমিল পাওয়ায় রিটার্নিং কর্মকর্তা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এছাড়া, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটের মাঠে থাকা বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক উপ-কোষাধ্যক্ষ এস এম ফজলুল হক এবং সাবেক হুইপ ওয়াহিদুল আলমের মেয়ে শাকিলা ফারজানার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। তাদের জমা দেওয়া প্রয়োজনীয় ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরে গরমিল পাওয়া গেছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম-৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে তাদের প্রার্থিতা বাতিলের ঘোষণা দেন।
আনিসুলের বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, এখানে হলফনামার সঙ্গে জমা দেওয়া দলীয় মনোনয়নপত্রে থাকা স্বাক্ষরের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো দলীয় মনোনয়নপত্রের স্বাক্ষরের মিল পাওয়া যায়নি। এ কারণে নির্বাচনি বিধিমালা অনুযায়ী এটি বাতিল করা হয়।
চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েত উল্যাহ বলেন, স্বাক্ষর যাচাইয়ে স্পষ্ট অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। আইন অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাতিল ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ ছিল না।
ফজলু ও শাকিলার প্রসঙ্গে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, যাচাইয়ে দেখা গেছে যে জমা দেওয়া স্বাক্ষরের সঙ্গে প্রকৃত ভোটারদের স্বাক্ষরের মিল নেই। বিধি অনুযায়ী এ ধরনের অনিয়মে মনোনয়ন বাতিল করতে হয়।
মনোনয়ন বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আপিল করার সুযোগ থাকছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
ফজলু ও শাকিলা- দুজনই বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তবে এ আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।
শনিবার চট্টগ্রাম-৫ আসনে মোট চার প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল এবং ছয়জনের বৈধ ঘোষণা করা হয়। বাতিল হওয়া আরেকজন হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. ইমাম উদ্দিন রিয়াদ। ১ শতাংশ ভোটারের সই যাচাইয়ে অনিয়ম পাওয়ায় তার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়।
