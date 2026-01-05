  2. রাজনীতি

আমীর খসরু

অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিকীকরণে কাজ করে গেছেন খালেদা জিয়া

প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী/ফাইল ছবি

দেশের অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিকীকরণে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কাজ করে গেছেন বলে উল্লেখ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়া শুধু বাংলাদেশের গণতন্ত্র নয়, বরং দেশের অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিকীকরণের জন্য, এটিকে সব মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করেছেন। অর্থনীতিতে তিনি যে সংস্কারগুলো করেছেন, সেগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। খালেদা জিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে এই স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ (আইসিসিবি)।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, গণতান্ত্রিক অর্ডার ছাড়া কোনো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে পারে না। এটা আমরা বারবার দেখেছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের যত অর্থনৈতিক সংস্কার রয়েছে সবগুলোর পেছনে ছিলেন খালেদা জিয়া। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষত বাংলাদেশের মূল যে প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে রাজনীতিকরণ করতে দেননি।

‘উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, বিএনপির সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে কোনো রাজনৈতিক (বিবেচনায়) নিয়োগ হয়নি। সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে কোনো সময় রাজনৈতিক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। যে কারণে বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল শেয়ারবাজার কোনো সময় প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি।’

আমীর খসরু আরও বলেন, আপনারা আজ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যে অবস্থা দেখছেন, তার কোনো কিছুই সে সময় ছিল না। এমনকি বিরোধীদলে থাকাকালীন শেখ হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশ কেমন হবে, সেটা ভেবে তিনি ভিশন-২০৩০ প্রণয়ন করেন। পরে তারেক রহমান ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাবে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন।

আইসিসিবি সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ, আইসিসিবির সহ-সভাপতি নাসের এজাজ বিজয়, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

