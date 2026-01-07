  2. ক্যাম্পাস

সুন্দরবনে গিয়ে ঢাবি ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যানের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
সুন্দরবনে গিয়ে ঢাবি ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কলা অনুষদভুক্ত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকালে সুন্দরবনে অবস্থান করা আলাস্কা জাহাজের কেবিনে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।।

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের শিক্ষকরা সুন্দরবনের ঘুরতে যান। সেখানে জাহাজের কেবিনে অবস্থানকালে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তিনি। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংকের (ইউটিএল) কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তিনি।

ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের সামাজিক মাধ্যমে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস স্যার আজ সকালে মারা গেছেন। উনারা শিক্ষা সফরে গিয়েছিলেন সুন্দরবনে। সেখানেই জাহাজের ভেতর হার্ট অ্যাটাকে ওনার মৃত্যু হয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আল্লাহ তাআলা মরহুমের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান হিসেবে কবুল করে নিক, আমিন।

ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইউটিএল কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস আজ সকালে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তার দুনিয়ার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

