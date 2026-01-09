মোসাব্বির হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল
ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয় এলাকাবাসী ও কারওয়ান বাজারকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) জুমার নামাজ শেষে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি কারওয়ান বাজারের বসুন্ধরা শপিংমলের পেছন দিক থেকে শুরু হয়ে ফার্মগেট প্রদক্ষিণ করে পুনরায় কারওয়ান বাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত বিচার দাবি করেন।
গত বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ৮টা ৪০ মিনিটে তেজগাঁওয়ের তেজতুরী বাজার এলাকায় স্টার কাবাবের গলিতে গুলিতে নিহত হন আজিজুর রহমান মোসাব্বির। একই ঘটনায় কারওয়ান বাজার ভ্যানচালক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান মাসুদ গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহতাবস্থায় তিনি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
তেজগাঁও থানা পুলিশ জানায়, ওই দিন রাতে বসুন্ধরা মার্কেটের পেছনে তেজতুরী বাজার এলাকায় দুজনকে গুলি করে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাৎক্ষণিক তাদের উদ্ধার করে প্রথমে বিআরবি হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করেন।
