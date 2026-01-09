  2. রাজনীতি

জাগপা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
জাগপা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ডিআরইউ কার্যালয়ে আলোচনা সভা/ছবি: জাগো নিউজ

আজাদি আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন জাগপা ছাত্রলীগের ৭৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা হয়েছে।

‘বিজয়ের পথে যাত্রা শুরু- জীবন অথবা মৃত্যু’ স্লোগানকে ধারণ করে শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) কার্যালয়ে এ সভা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার সহ-সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন। জাগপা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রহমান ফারুকীর সভাপতিত্বে এটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মো. লুৎফর।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জাগপা ছাত্রলীগের গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করেন। পাশাপাশি সংগঠনটির সাবেক নেতারা এতে থাকাকালীন তাদের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের স্মৃতিচারণ করেন।

বক্তারা ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিনে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজমুক্ত দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাগপার সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান বলেন, ‘নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই, কিন্তু আমরা হতাশ নই। কারণ হচ্ছে ২৪ পরবর্তী বাংলাদেশ। নতুন ছাত্র, জনতা, শ্রমিক সম্প্রদায় এখন সচেতন। আমরা এমন একটি প্রজন্ম পেয়েছি, যে প্রজন্মে হাদির মতো সন্তানরা জন্ম নেয়, যারা মাথা উঁচু করে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। অতএব আমাদের হারানোর কিছু নাই, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই।’

অনুষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, ‘হ্যাঁ ভোটের পক্ষে ক্যাম্পেইন করার ক্ষেত্রে তারা বাধা সৃষ্টি করতে চায়। আমরা বলছি জুলাইকে আইনি ভিত্তি দিতে হলে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে। সেটি হলে বাংলাদেশে আর দৈত্য-দানব তৈরি হবে না। সংবিধান সংস্কার হবে। সংবিধান কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে আবার গণভোটের প্রয়োজন হবে। সুতরাং ইচ্ছামতো কেউ সংবিধান কাটাছেঁড়া করতে পারবে না।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের সহ-সভাপতি খায়রুল আহসান মারজানসহ নাগরিক ছাত্র ঐক্য, ছাত্র মিশন, খেলাফত ছাত্র মজলিস ও ইসলামী ছাত্র সমাজের নেতারা।

