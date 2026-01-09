রাতে বিএনপির জরুরি বৈঠক, ‘ভারমুক্ত’ হতে পারেন তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছেন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠকটি হবে বলে দলের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।
বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন তারেক রহমান নিজেই। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, এটি কোনো পূর্বনির্ধারিত বৈঠক নয়। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্যসূচিও ঘোষণা করা হয়নি। তবে বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতেই তারেক রহমানকে ‘ভারমুক্ত’ করে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর মারা যান। এই শোক কাটিয়ে দলটি এখন সাংগঠনিকভাবে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সামনে জাতীয় নির্বাচন- এই প্রেক্ষাপটে দলের নেতৃত্ব কাঠামোকে পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট করা জরুরি বলে মনে করছেন শীর্ষ নেতারা।
দলীয় সূত্র আরও জানায়, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তারেক রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
গত ৪ জানুয়ারি সিলেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছিলেন, দু-একদিনের মধ্যেই তারেক রহমানকে দলের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হবে।
খালেদা জিয়া ২০১৮ সালে কারাবন্দি হওয়ার পর বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়।
কেএইচ/একিউএফ/এএসএম