ইসলামী আন্দোলন
সমঝোতা থেকে সরে আসায় আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বেড়েছে
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম মারুফ বলেছেন, আমরা একটি নির্দিষ্ট (নির্বাচনি জোট) সমঝোতায় ছিলাম। সম্প্রতি সেই সমঝোতা থেকে সরে আসার পর আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বেড়েছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর মিন্টো রোডে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সাইবার বিভাগে অপপ্রচার সংক্রান্ত অভিযোগ জমা দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।
শেখ ফজলুল করিম মারুফ বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর সাহেবকে কেন্দ্র করে একটা বাজে ধরনের প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো হয়েছে। পীর সাহেবের ওখানে নাকি টাকা-পয়সা পাওয়া গেছে, কিন্তু সেটি মিথ্যা। এ বিষয়টা নিয়ে আজ ডিবি অফিসে এসেছিলাম।
অপপ্রচার কারা চালাচ্ছে—জানতে চাইলে তিনি বলেন, কারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তা জানলে তো তাদের নাম উল্লেখ করে মামলা করতাম। তবে কাকতালীয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
তিনি বলেন, আমরা একটি নির্দিষ্ট সমঝোতায় ছিলাম, সেই সমঝোতা থেকে যখন চলে এসেছি তখনই আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। বাকিটা প্রশাসন দেখবে। তবে আমরা কারও দায় দিতে চাই না। অফিসিয়ালি বিষয়টি কাকতালীয় মনে করছি।
এসময় দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, আমরা এককভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। এতে কোনো কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী ঈর্ষান্বিত হয়ে দলের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীমের বাড়িতে অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার ও বিএনপির সদস্য ফরমসহ বিভিন্ন আপত্তিজনক মালামাল পাওয়া গেছে বলে সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে।
তিনি বলেন, চরমোনাই পীর ও ইসলামী আন্দোলনকে কলুষিত এবং হেয় প্রতিপন্ন করতে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এজন্য ডিবিতে লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। ডিবিপ্রধান আমাদেরকে জানিয়েছেন, তারা বিষয়টি সমাধানে দ্রুত কাজ করবেন।
টিটি/এমকেআর