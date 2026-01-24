গণসংযোগে অসুস্থ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, কর্মসূচি আপাতত স্থগিত

গণসংযোগে অসুস্থ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, কর্মসূচি আপাতত স্থগিত
ফজরের নামাজের পর থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত গণসংযোগ করার পর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক ও ১০ দলীয় জোট মনোনীত ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এরপর তার সারাদিনের কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল সোয়া ৯টার দিকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মিডিয়া টিমের সদস্য শামিল আবদুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, সকাল ৮টার গণসংযোগ শেষ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী শারীরিভাবে অসুস্থ বোধ করেন। তাই এই মুহূর্তের জন্য আজকের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। তিনি সুস্থ অনুভব করলেই আমরা আমাদের কার্যক্রম আবার শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। পরবর্তীতে প্রোগ্রামের সময় এবং স্থান ম্যাসেজে জানিয়ে দেওয়া হবে।
আরও পড়ুন
- যারাই ভয় দেখাতে আসবে ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবো: পাটওয়ারী
নাসীরুদ্দীনের আছে ২৫ লাখ টাকা, স্বামী-স্ত্রীর ২২ লাখ টাকার গহনা
এর আগে, তিনি শান্তিনগর বাজারে একটি গণসংযোগে বক্তব্য দেন। সেখানে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। আমরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। যারাই আমাদের ভয় দেখাতে আসবে, আমরা ধৈর্যের সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে মোকাবিলা করবো।
পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ (শনিবার) নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পলওয়েল মার্কেট, পি ডব্লিউ কলোনি এবং নয়াপল্টনে গণসংযোগ, পুরানা পল্টন মসজিদে জোহরের নামাজ আদায়, দুপুর ২টা ৩০ এ লিটল জুয়েল স্কুলের সামনে নির্বাচনি পথসভা, বায়তুল মোকাররমে আসরের নামাজ আদায়, এরপর মসজিদ এলাকা ও গুলিস্তানে গণসংযোগ করার কথা ছিল।
এমএইচএ/এএমএ