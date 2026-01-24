আমিনুল হক
গণসংযোগে সাধারণ মানুষের সরব উপস্থিতিই বিএনপির শক্তির প্রমাণ
ঢাকা-১৬ আসনে গণসংযোগ ও পথসভা করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী এবং জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনি প্রচারণার তৃতীয় দিনে গণসংযোগ করছেন তিনি।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর অফিসার্স এলাকা ও ‘ট’ ব্লক এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি। কর্মসূচি শুরুর সময় এক পথসভায় আমিনুল হক বলেন, সাধারণ মানুষের যে সরব উপস্থিতি আমরা দেখছি, সেটিই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সবসময় সাধারণ মানুষের জন্য রাজনীতি করেছে এবং জনগণের পাশে থেকেছে।
তিনি বলেন, জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই আমাদের শক্তি। ইনশাআল্লাহ, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের রায় ও সমর্থন নিয়ে বিএনপি বিজয়ী হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা সরকার গঠন করবো এবং দেশ গঠনের জন্য যে পরিকল্পনাগুলো নেওয়া হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে রূপনগর অফিসার্স এলাকা থেকে শুরু করে ‘ট’ ব্লক এলাকাজুড়ে স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। এ সময় আমিনুল হক ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান এবং লিফলেট বিতরণ করেন।
