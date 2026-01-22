ধানের শীষের কাণ্ডারি হয়ে নির্বাচনি প্রচারণায় ববি হাজ্জাজ

ধানের শীষের কাণ্ডারি হয়ে নির্বাচনি প্রচারণায় ববি হাজ্জাজ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় নেমেছেন বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে মনোনীত ঢাকা-১৩ আসনের প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুুপুরে ১২টার দিকে রাজধানীর শেখেরটেক ১ নম্বর সড়কে এ প্রচারণা শুরু করেন তিনি। এ সময় বিএনপি সমর্থিত কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন এবং ববি হাজ্জাজের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এছাড়া এলাকাবাসীর কাছে ভোট প্রার্থনা করে লিফলেট বিতরণ করা হয়।
অন্যদিকে, ঢাকা-১৩ আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ববি হাজ্জাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রিকশা প্রতীকে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মো. মামুনুল হক।
জুলাই আন্দোলনের সময় সাতটি দল সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতা করে আটটি আসন বণ্টন করে বিএনপি। গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর দুপুরে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন, ঢাকা-১৩ আসনে এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজকে মনোনীত করা হয়েছে।
সেই সংবাদ সন্মেলনে মহাসচিব বলেন, এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ শিগগির বিএনপিতে যোগ দেবেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, যাদের সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতা হয়েছে তারা নিজ নিজ প্রতীকে অংশ নেবেন। এছাড়া যারা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন তারা ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন।
পরে গত ২৪ ডিসেম্বর এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ নিজ দল ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দেন।
নির্বাচন কমিশন ৪ জানুয়ারি জানায়, যাচাই-বাছাই শেষে ঢাকা-১৩ আসনে মনোনয়নপত্রে বৈধতা পেয়েছেন বিএনপির ববি হাজ্জাজ, ইনসানিয়াত বিপ্লবের ফাতেমা আক্তার মুনিয়া, খেলাফত মজলিসের মো. মামুনুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. মুরাদ হোসেন, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির (বিএমজেপি) মো. শাহাবুদ্দিন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সোহেল রানা।
অন্যদিকে, স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ মো. রবিউল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের শাহরিয়ার ইফতেখার, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) মো. খালেকুজ্জামান ও আমজনতার দলের রাজু আহমেদের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে বাতিল হয়।
