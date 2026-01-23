নাহিদ ইসলাম
ভোটকেন্দ্র দখল-সিল মারার পাঁয়তারা থাকলে আগেই ভুলে যান
১০ দলীয় জোটের ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ভোটকেন্দ্র দখল, সিল মারার পাঁয়তারা থাকলে সেই পাঁয়তারা আপনারা আগেই ভুলে যান। সেই পাঁয়তারা সফল হবে না। আমরা ভোটকেন্দ্র পাহারা দেবো, জনগণের প্রকৃত বিজয় নিয়ে আসবো।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর শাহজাদপুর এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণার গণমিছিলে একথা বলেন তিনি।
নাহিদ ইসলাম বলেন, এই এলাকার প্রধান সমস্যা ট্র্যাফিক জ্যাম, গ্যাস সংকট, চাঁদাবাজ। আমরা সব সমস্যার সমাধান করবো। এই এলাকার অনেক মাঠ দখল হয়ে আছে। আমরা এসব মাঠ উদ্ধার করবো, সেখানে আমাদের শিশুরা খেলাধুলা করবে।
তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা মাঠ থেকে সরি নাই, আমাদের মাঠ থেকে সরানো যায় নাই। জীবন থাকতে মাঠ থেকে সরবো না।
তিনি আরও বলেন, গণভোটে আমরা সবাই ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ভোট দেবো। ‘হ্যাঁ’ আমাদের সংস্কার, ‘হ্যাঁ’ সুশাসন, ‘হ্যাঁ’ মানে সার্বভৌমত্ব। ‘হ্যাঁ’ মানে জুলাই গণঅভ্যুত্থান। ‘হ্যাঁ’-তে ভোট দিয়ে আমরা সংবিধান পরিবর্তন করে সুশাসন নিশ্চিত করবো। আমরা বৈষম্য-দুর্নীতিকে না বলবো।
নাহিদ ইসলাম বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে আজ ঢাকা-১১ আসনে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেছি। আমরা জনগণের কাছে যাবো। ১০ দলীয় ঐক্য সংসদে যাবে ইনশাআল্লাহ।
