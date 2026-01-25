  2. রাজনীতি

চট্টগ্রাম থেকে ধানের শীষের সুনামি শুরু হবে: আমীর খসরু

প্রকাশিত: ০২:১২ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
পলোগ্রাউন্ড ময়দানে নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম থেকেই ধানের শীষের সুনামি শুরু হবে। আজ খালেদা জিয়াকে গভীরভাবে স্মরণ করছি। তারেক রহমানকে দেখতে চট্টগ্রামে মানুষের যে ঢল নেমেছে, তা প্রমাণ করে জনগণ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড ময়দানে নির্বাচনি সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আমীর খসরু বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে ধানের শীষ বিজয়ী হবে। বিএনপি ও গণতন্ত্র একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তারেক রহমান ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। আগামীর বাংলাদেশে অর্থনীতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যার সুফল ভোগ করবে দেশের প্রতিটি মানুষ। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাদ পাবে।

তিনি বলেন, আমাদের কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে চট্টগ্রাম দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীতে পরিণত হবে। এটি আলাদা করে ঘোষণা দেওয়ার বিষয় নয়, চট্টগ্রাম স্বাভাবিকভাবেই একটি অর্থনৈতিক হাবে রূপ নেবে। এই হাব হবে সবার জন্য। সে লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে।

